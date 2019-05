Durante cinco dias, o Parque do Trabalhador foi o ponto de encontro da comunidade taquarense para prestigiar a diversidade cultural, caracterstica essa que est noDNAda cidade. Com o mote "Cultura une pessoas", a Feira Literria de Taquara reuniu seis mil pessoas, que passaram pelos 10 estandes de livros e, tambm, puderam conferir de perto uma programao, que contemplou ao todo 30 atraes, entre teatro, dana, msica, bate-papo com escritores intervenes circenses, oficinas de xilografia e pintura, alm, claro, de muita leitura com a Hora do Conto. Foram comercializados livros a partir de R$1,00.

Mais que um evento sobre literatura, a Feira Literria de Taquara trouxe um olhar especial voltado para a incluso social. Pela primeira vez, uma feira do livro proporcionou uma experincia sensorial para o pblico autista. A ao chamada de "Hora do Silncio", retirou durante uma hora todo o som ambiente do local para que crianas, jovens e adultos autistas tivessem a oportunidade de curtir o evento da forma mais confortvel possvel.

Neste ano, o patrono escolhido foi o jornalista e escritor porto-alegrense, Caio Riter, que celebra tambm os 25 anos da publicao do seu primeiro livro. J o grande homenageado foi o escritor Luiz Antnio de Assis Brasil. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura Municipal de Taquara, Amigos do Livro e Sesc/RS, com apoio da secretaria especial da Cultura/Ministrio da Cidadania e Faculdades de Taquara (Faccat).