Ocorre hoje, às 19h, no Centro de Eventos da Fenadoce, em Pelotas, a sexta edição da Expoarroz. Neste ano, a feira traz em seu nome uma referência ao horizonte tecnológico que o agronegócio mira para manter-se como importante motor do desenvolvimento econômico do país. A ideia é fazer com que, cada vez

mais, empresas e expositores tragam suas tecnologias para que sejam lançadas no evento e que os temas voltados a novas mecânicas e equipamentos permeiem os painéis de debates do Fórum.

A tecnologia também estará presente na estrutura da Expoarroz Tech, que em 2019 contará com uma expansão de 15% em sua área de exposição em relação à última edição, totalizando 3.100 metros quadrados indoor capazes de receber uma enorme gama de expositores. Outra novidade fica a

cargo do auditório principal do evento, que contará com grandes painéis de LED e áudio transmitido por fones de ouvido.

Entre os destaques da programação deste ano está a assinatura do decreto que irá incluir a farinha de arroz na merenda escolar de Pelotas, com cerimônia nesta terça-feira que contará com a participação da prefeita do município, Paula Mascarenhas. No mesmo dia também iniciam-seas atividades do Fórum, com palestras que abordam temas de pós-colheita, industrialização,consumo do arroz entre outros.

Criada em 2009, a feira é realizada pela Bolsa Continental de Mercadorias e a organizada pela Estima Mercados. A Expoarroz realiza-se estrategicamente em Pelotas desde a sua primeira edição por acreditar e valorizar o potencial da região. Desde então, a feira realizou-se a cada dois anos e já reuniu representantes de mais de 15 países e fomentou todo o setor através da Rodada de Negócios, além de levantar questões fundamentais para o debate das novas tecnologias, hábitos alimentares e a qualidade do arroz nacional através de palestras, rodas de conversa e outras atividades junto aos parceiros. Em 2017 a feira recebeu mais de 14 mil pessoas e gerou R$ 81 milhões em negócios.