A 15 edio da Festa Nacional do Chimarro (Fenachim),terminou no domingo, em Venncio Aires. A Comisso Organizadora estima que mais de 95 mil visitantes tenham prestigiado a festa em nove dias de intensa programao. "Nem mesmo o tempo instvel, que nos acompanhou nestes ltimos dias, tirou o brilho da nossa festa. Ver o parque lotado neste domingo, com o pblico prestigiando todas as atraes musicais, artsticas, esportivas e culturais que preparamos com tanto carinho, nos deixa muito felizes", enfatizou a presidente da 15 Fenachim, Cleiva Giovanaz Heck.

Quem visitou o ltimo dia da Fenachim encontrou o parque lotado e uma diversificada programao. O 3 Rodeio Artstico da Associao Tradicionalista Venncio-Airense (ATVA) reuniu cerca de 500 participantes nas competies de danas tradicionais nas categorias pr-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana/xir, conforme regulamentos do Movimento Tradicionalista Gacho (MTG) e da 24 Regio Tradicionalista. Os passeios de helicptero e de balo, que sobrevoaram o parque e o municpio, tambm chamaram a ateno dos visitantes.

Uma das grandes novidades da 15 Fenachim foi o tradicional prtico tipo de Venncio Aires, a galinhada, que foi servida a preo popular de R$ 10,00 diariamente no Espao Galinhada Bom Frango. Outro ponto foi a participao efetiva de um grupo de 42 festeiros, representantes dos distritos, bairros e centro do municpio. Durante os meses que antecederam a Fenachim, eles participaram de diversas festividades, na cidade ou regio, divulgando a Festa com o Sabor do Rio Grande.