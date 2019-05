Até amanhã, Teutônia sediará o 9ª Festival Estadual Nossa Arte, que reúne alunos de Apae's de 60 cidades, com 780 pessoas confirmadas para participar da programação que será na Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru (Associação da Água). O evento, realizado a cada três anos, serve de etapa classificatória para a etapa nacional, que acontecerá em novembro deste ano, em Manaus/AM.

A abertura, ocorrida ontem, contou com a participação da Orquestra de Teutônia e entrada de todas as delegações participantes. Após, haverá o tradicional Baile de Integração, direcionado aos participantes do evento.

Hoje e amanha, durante o dia, acontecem as competições, cada turno reservado para uma diferente modalidade artística. Tudo começa com a dança na terça pela manhã, a partir das 8h. À tarde, será o momento do folclore. Na quarta-feira pela manhã o público poderá assistir artes musicais e à tarde artes cênicas. Além disso, durante a programação, acontecem as exposições de artesanato e o salão de artes visuais e artes literárias, que também serão avaliados pelo júri. Ao final da tarde de quarta, inicia a solenidade de premiação e reconhecimentos.

O evento é estadual, mas a promoção desta edição é da Apae de Teutônia juntamente com a Federação Estadual e contará com apoio da Associação da Água, local sede de toda programação. Segundo a diretora da Apae de Teutônia, Rosângela Inês Roehrig, é uma oportunidade de emocionar-se com as apresentações, pois cada escola mostra os talentos de seus alunos, cada um com suas limitações e dificuldades, mas dando o seu melhor. O acesso ao espaço é sem cobrança de ingressos.