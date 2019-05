Notícia da edição impressa de 13/05/2019. Alterada em 17/05 às 03h00min CAXIAS DO SUL: Banco de Alimentos será ampliado em reforma de R$ 625 mil

O Banco de Alimentos do município ganhará modernização, ampliação, reforma e construção de novas áreas. A obra é uma parceria da prefeitura de Caxias do Sul junto ao Governo Federal. A modernização de aproximadamente R$ 625 mil iniciará até 30 de junho. A área operacional também será ampliada, totalizando 779 metros quadrados, facilitando o armazenamento de alimentos.

Conforme Cristina Fabian Gregoletto, gerente do Banco de Alimentos, as mudanças modernizarão o espaço. "Isso significa um avanço muito importante para o Banco, porque diminuiremos ainda mais o desperdício de alimentos, processando os mantimentos e enviando às instituições cadastradas", argumentou.

Haverá um auditório para as aulas de capacitação de funcionários e usuários das instituições cadastradas e agricultores familiares. As caixas nas quais os produtos ficam armazenadas poderão ser higienizadas de maneira mais eficiente. Além disso, o Banco contará com uma cozinha experimental, onde os funcionários serão capacitados para produção de vários tipos de alimentos.

A prefeitura de Caxias do Sul auxiliará com R$ 125 mil. Já o Governo Federal enviará uma verba de R$ 500 mil. A licitação será lançada em 27 de maio e o prazo de entrega das melhorias é de sete meses.