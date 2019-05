A prefeitura de Sapucaia do Sul alerta sobre os cuidados para a preveno da Dengue, pois recentemente trs casos autctones (adquirido na cidade) da doena foram confirmados. Estes so os primeiros registrados na cidade, e todos em uma nica rua, no bairro Nova Sapucaia. Esteio j soma 16 casos, e So Leopoldo, dois. Para evitar que mais pessoas na cidade contraiam a doena, a equipe da Vigilncia em Sade, junto com os agentes de sade realizou ao de bloqueio de transmisso na regio onde foram detectados os casos. J foram feitas duas aplicaes de inseticida (fumac) para eliminao dos mosquitos Aedes aegypti adultos, e vistorias em 307 imveis, para destruio dos focos do inseto, entre outras aes. Nas demais regies da cidade, os agentes de endemias seguem com trabalho dirio de visitas domiciliares, com coleta de larvas e orientao da populao, alm de vistoria de Pontos Estratgicos (PEs), como borracharias, floriculturas e cemitrios.