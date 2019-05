A prefeitura de Tramandaí, através da secretaria municipal de Saúde, informa que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), está passando por uma manutenção ligada ao Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI). O objetivo é adequar o prédio às normas de segurança do Corpo de Bombeiros Militar. A construção consiste em uma nova porta de entrada, com largura específica, para servir de rota de fuga em caso de emergência. Os serviços seguem normalmente, mas devido a esta obra, é necessário que a população tenha atenção, pois as condições deste ponto específico não são as mais adequadas no momento. A situação deve ser normalizada nos próximos dias.