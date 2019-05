A prefeitura de Vale do Sol está criando uma nova identidade visual para o município, que será utilizada em todo material de comunicação e marketing. E para isso, o Executivo decidiu dividir com o público a missão de criar o slogan para a cidade, que é a frase-chave que acompanha a marca e que identifica o município. A frase é responsável por comunicar como essa marca gostaria de ser percebida pelo seu público. Para participar, o interessado deve responder a pergunta "Qual a frase que representa Vale do Sol?" em cinco palavras e encaminhar a sua sugestão de slogan/frase (contendo até cinco palavras) através do e-mail (comunicacao@valedosol.rs.gov.br) ou entregar por escrito na recepção da prefeitura até o dia 17 de maio. Serão aceitas no máximo duas frases por pessoa. Uma equipe julgadora escolherá os três melhores slogans e, entre os dias 22 e 26 de maio a votação será realizada via internet, através de enquete pela página no Facebook da prefeitura com votação aberta para toda a comunidade. Quem tiver o slogan mais votado receberá um brinde personalizado.