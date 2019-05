Ler para conhecer, para aprender e se preparar para o futuro. De muitas formas o livro contribui e está presente na vida dos estudantes. E quando a leitura recebe incentivo especial por parte da escola, aí sim que ler se torna alegre e recompensador. Foi isso o que aconteceu na Escola Municipal Arlindo de Souza Mattos, onde foi inaugurado o Espaço da Leitura na semana passada.

Mais do que um local onde os livros estão guardados, o Espaço da Leitura é o lugar onde os livros estão esperando para serem lidos, para compartilhar com olhos e mentes atentas tudo que de melhor têm a oferecer. É por isso que a inauguração se tornou uma grande e bonita festa, com a presença da comunidade, de autoridades, professores, direção e funcionários. Afinal, foram diversos anos de espera pelo local.

"Fazia anos que esperávamos por um espaço de leitura, de livros e conseguimos encontrar esse lugar. E com a ajuda e a colaboração de várias pessoas da secretaria de Educação, da comunidade e de professores hoje temos o nosso Espaço de Leitura. Investimos nesse sonho por acreditar que um país melhor se faz através da leitura, através dos livros", destacou a diretora, Adriana Vanin.

Para o prefeito em exercício, João Pedro Nunes, o Espaço da Leitura inaugurado deve ser valorizado. "É uma conquista importante, porque é através da educação que se transformam vidas e através dos livros, da leitura, se dá a unidade da sociedade", argumentou. A conquista também foi comemorada pela ex-diretora da escola, a professora aposentada Clair Fátima Bilibio, que por 26 anos lecionou na Arlindo de Souza Mattos. "Comecei a dar aulas aqui neste local quando a escola era ainda toda de madeira e sempre lutamos para que fosse melhorada. Hoje vindo aqui, vendo a escola nova, é um sonho realizado. Vendo o resultado da luta que travamos juntos hoje aqui no Espaço da Leitura é uma sensação muito boa, é indescritível", salientou.

Durante o evento de inauguração, dois desafios foram lançados aos alunos da escola. O primeiro, pelo escritor Pablo Morenno, que está realizando um projeto literário na escola. Depois de interpretar um de seus livros, ele desafiou os alunos da escola a se tornarem leitores cada vez mais fiéis aos livros. Para isso, se comprometeu a premiar os três alunos mais assíduos em leitura entre os estudantes do 1º ao 5º ano e também os três mais assíduos entre os alunos do 6º ao 9º ano. Os prêmios que serão oferecidos ainda não foram divulgados e serão comunicados em um momento oportuno.

O outro desafio foi lançado pelo vereador da cidade, Leandro Rosso, que foi um dos principais colaboradores com doações de livros para o Espaço da Leitura. Conforme o vereador, no final deste ano, o aluno que retirar e ler o maior número de livros do Espaço da Leitura poderá ir até seu gabinete e escolher qual livro quer ganhar dele.