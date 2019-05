A comunidade arroio-meense já pode baixar gratuitamente o aplicativo Polícia On-line para acionar a Brigada Militar, através da plataforma Google Play ou do site (www.policiaonlineapp.com.br). O lançamento do aplicativo ocorreu na semana passada.

O prefeito Klaus Werner Schnack recordou o início da formação do Comitê em 2017, diante de um cenário de insegurança. A partir do Comitê, Poder Público e órgãos de segurança planejaram ações integradas de prevenção, incluindo a busca por mais efetivo, aquisição de equipamentos e projetos em rede para atendimento de crianças e adolescentes em turno oposto ao período escolar. "O aplicativo é um marco importante para a nossa comunidade e um passo em relação às cidades inteligentes. A busca de solução de forma criativa e integrada", afirma Schnack.

Nesse contexto, a secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, apresentou dados referentes ao investimento do município em atividades extra curriculares ofertadas para cerca de 1.800 crianças e adolescentes, incluindo escolinhas esportivas de futebol, voleibol e basquete, oficinas junto ao Centro de Referência da Assistência Social, oficinas de música no Museu, Orquestra Municipal, Programa PotencializAção, de capacitação de Jovem Aprendiz, Programa Mais Educação, Turno Integral nas Escolas Municipais e Núcleo Municipal de Cultura.

O presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, Paulo Roberto Nicolai, reforçou que a ideia do aplicativo nasceu da necessidade em virtude da falta do efetivo e que o objetivo é facilitar o acesso da comunidade à Brigada Militar para chamadas de urgência. O investimento é de R$ 18.6 mil na elaboração do aplicativo e aquisição de dois aparelhos celulares para o comando e a viatura, provenientes de recursos do Poder Judiciário e do município, mais custo mensal de R$ 500,00. "O acesso ao número 190 agora é direto com o celular da viatura da Brigada Militar local", salienta.