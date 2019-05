NOVO HAMBURGO

A partir de hoje, a Casa das Artes recebe a exposio Estigma Vermelho, do Coletivo Mariposa, composto pelas artistas: Anna Rosa, Carol Standt, Dinifer Schmitt e Leita Groth. A Mostra, gratuita, promete impactar o pblico presente com uma reinterpretao do conto de fadas "Chapeuzinho Vermelho", trazendo para a pauta a discusso da violncia contra a mulher. A atividade, que uma realizao da secretaria municipal da Cultura, segue em cartaz at o dia 1 de junho e tem como principal objetivo explorar as questes do feminino na sociedade contempornea. As artistas convidam a comunidade a uma imerso no tema, instigando a reflexo e o debate. Estigma Vermelho a primeira contemplada pelo Funcultura, lanado em 2018, que designou 10 artistas visuais para apresentarem sua produo artstica na galeria da Casa das Artes, e prev uma mostra por ms, at o final de dezembro. A exposio fica aberta para visitao de segunda a sexta-feira, das 9h s 18h, e dia 1 de junho, das 9h s 12h.