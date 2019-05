A comunidade de Bento Gonçalves se prepara para o retorno da Fenavinho, marcada para ocorrer entre os dias 13 e 23 de junho, na Fundaparque. Esta edição marcará a retomada também do vinho encanado, ou "vinhodutor", atração que tornou a festa conhecida Brasil afora desde sua primeira edição, em 1967. A atração voltará a operar no dia 1 de junho, na Via Del Vino.

A boa nova, integrante da programação do Dia do Vinho Brasileiro, estará em cartaz nos dois finais de semana que antecedem a festa, sempre das 11h às 17h. "O retorno da Fenavinho não seria completo sem o vinho encanado, porque esse foi talvez o grande diferencial da festa em sua história", comenta o presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC-BG), Elton Paulo Gialdi.

Durante os quatro dias da atração, a organização espera comercializar mais de 16 mil taças de vinho e de suco de uva. Tanto o vinho tinto (merlot) quanto o branco (moscato), além do suco de uva integral, serão fornecidos pela Vinícola Aurora. Os varietais escolhidos simbolizam características de área produtiva local. "Levamos em consideração o terroir da serra gaúcha. O merlot alcança uma qualidade muito grande, e o moscato é uma uva que identifica nossa região", explica o gerente de Enologia da Vinícola Aurora, o enólogo Flavio Angelo Zilio.

A estrutura de distribuição das bebidas funcionará na Casa do Vinho. Para isso, um novo e moderno sistema de vinho encanado foi planejado. Projetado em aço inoxidável, o equipamento recebeu um sistema de refrigeração para controle de temperatura, garantindo, assim, a qualidade dos vinhos e do suco que serão servidos ao longo da promoção.

Para o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Parisotto, o ato é de uma grande satisfação, sendo um marco para a cidade. "Esta é uma forma de podermos comemorar o resultado de uma boa safra, com excelentes vinhos acessíveis a toda população. Ter vinho encanado significa que temos Fenavinho, e teremos de volta a nossa maior festa, que fez com todos nós pudéssemos usufruir hoje de uma grande cidade", destaca o gestor.

Os tíquetes para consumir as bebidas serão vendidos com preço únicos- de vinho ou de suco - de R$ 5,00. Quem quiser adquirir a taça oficial, pagará

R$ 10,00 e pode fazer o refil pelo mesmo valor pela dose.