A Administração Municipal informa que as obras para construção do novo prédio da Escola Municipal de Educação Infantil Carinha de Anjo, estão em andamento. No local, os serviços já executados contemplam parte da terraplanagem, sapatas, cortina de concreto armado e pilaretes, sendo que no momento a empresa realiza a escavação para vigas de baldrame. A obra totaliza um investimento de aproximadamente R$780 mil , sendo que após entregue, o espaço contará com três salas de atividades, banheiros infantis um refeitório, depósitos, recepção, cobertura para a entrada lateral dos alunos e um parquinho.