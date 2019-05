Representantes da Seara estiveram, nesta semana, na Secretaria da Agricultura, Pecuria e Desenvolvimento Rural do Estado (Seapdr) para apresentar o projeto que investiu R$ 235 milhes no Rio Grande do Sul, fruto da compra da unidade de Seberi da processadora de carne suna Adelle Indstria de Alimentos. O Grupo JBS, que est frente da marca, anunciou a compra da unidade na regio noroeste do Estado no dia 26 de abril. A estao, que tem capacidade de abate de duas mil cabeas por turno, ir colaborar com o processamento de sunos e produtos derivados, como presunto e bacon. "O investimento vem para fortalecer a economia do nosso agronegcio, alm do desenvolvimento da comunidade na regio. a agricultura fazendo a roda girar no Rio Grande do Sul", afirmou Covatti Filho. Alm do investimento do grupo alimentcio no Estado, a reunio tambm abordou a produo de milho no Rio Grande do Sul, e os investimentos necessrios para a produo e escoamento do gro para outros estados e ao exterior.