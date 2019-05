Uma feira colonial movimentar a cidade no dia da mes. No domingo,as famlias da regio podem aproveitar para passear no Ncleo de Casas Enxaimel da Feitoria Nova, onde cerca de 50 expositores apresentam diferentes experincias para saborear e presentear. Das 9h s 18h, o pblico pode localizar artesanato, leos essenciais, temperos especiais, flores e muitas outras opes para abastecer a famlia, como mel, bolachas, queijos e vinhos. No local, possvel consumir lanches, tortas e cerveja artesanal. possvel almoar ou mesmo tomar um caf colonial junto ao Restaurante Casa Amarela Bendita Hora, que reabriu no ms de abril. Tambm foram instalados novos brinquedos na pracinha. A entrada gratuita.