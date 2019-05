O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, convocou uma reunião com parte do secretariado municipal para definir ações por conta do alerta de temporal previsto para atingir a região nos próximos dias. O encontro ocorreu na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito nesta quinta-feira

Conforme alerta emitido pela Defesa Civil, entre a quinta-feira e o sábado existe a possibilidade de chuva com altos acumulados que podem ser maiores que 100 milímetros para a região do Vale do Sinos. Também há risco de correr temporais com formação de granizo, raios e rajadas de vento. O grande volume de chuva poderá causar alagamentos nas ruas e até mesmo desmoronamentos.

O prefeito determinou que as equipes das secretarias municipais de Obras e Viação; de Mobilidade e Serviços Públicos; de Segurança e Defesa Comunitária; de Desenvolvimento Social; do Orçamento Participativo; agentes da Guarda Civil Municipal, e do Serviço Municipal de Água e Esgotos fiquem de prontidão.

Será emitido um decreto para convocar todos cargos em comissão para ajudarem no auxílio da população em casos de alagamento. Vanazzi também solicitou que seja feito um contato com o Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (Comusa) e a Defesa Civil do município vizinho para que tenham uma atenção com a casa de bombas na foz do arroio Gauchinho, local de divisa entre as duas cidades.

O prefeito chamou atenção para o trabalho integrado entre secretarias e órgãos de governo como forma de dar uma resposta mais rápida em caso de danos causados pelas fortes chuvas. "Manteremos uma atenção especial na região nordeste, mais precisamente no bairro Santos Dumont. O bairro Campina também está no nosso radar de monitoramento. As equipes de trabalho estarão de prontidão para agir o mais rápido possível. Vamos deixar o Ginásio Municipal preparado caso chova muito e famílias fiquem desabrigadas", destacou o prefeito.