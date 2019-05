A prefeitura de Caxias do Sul apresentou oficialmente o projeto de requalificação da praça Dante Alighieri, na quinta-feira. A apresentação foi conduzida pela arquiteta responsável pelo anteprojeto, Akemi Inamoto, e acompanhada pelos secretários municipais das pastas envolvidas com o projeto.

Num primeiro momento, Akemi falou sobre as pesquisas realizadas com a população in loco e via internet a respeito das condições da Praça Dante Alighieri e o que poderia ser melhorado. Baseado nisso, a administração realizou um estudo de requalificação da praça para que ela se torne mais segura, atrativa e funcional. "Nós queremos requalificar o espaço público, fazer melhorias para o caxiense e para o turista. A ideia é revitalizar a essência da praça, favorecendo a vida coletiva e democrática, adequando-a à cidade atual", iniciou Akemi.

Após, ela trouxe uma trajetória histórica da Praça Dante Alighieri, localizada no "coração" de Caxias do Sul, e apresentou os principais conceitos que devem ser trazidos para esse novo projeto. Entre eles, o resgate parcial do traçado que existia no local na década de 30 e a valorização do patrimônio vegetal e cultural, preservando e destacando os monumentos existentes, árvores imunes e o piso de pedras portuguesas.

O anteprojeto traz uma ideia preliminar da proposta de requalificação e prevê algumas novidades para a praça, como um palco fixo para eventos das secretarias e de entidades, piso tátil, playground com brinquedos para crianças de várias idades, espaço pet, museu a céu aberto contando a história da praça, guarita da Guarda Municipal que funcionará 24h, banheiro público familiar e outro para funcionários, espaço de bicicletas de aluguel e pontos de apoio com wi-fi e distribuição de água. Além disso, a Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Marquês do Herval e Doutor Montaury, seria uma rua que promoveria o convívio compartilhando o espaço entre pedestres, veículos e ciclistas.

"Nós queremos requalificar e resgatar a essência da praça, promovendo uma ligação afetiva entre essa estrutura e os usuários. Queremos que a praça abrace e acolha quem passe por ela, restituindo essa sensação de pertencimento aos moradores e comerciantes. O projeto também pretende valorizar o espírito de bem servir ao seu entorno, destacando essa área tão nobre de Caxias do Sul", explica Akemi.

O anteprojeto ainda pode passar por adaptações a partir de sugestões da população e de entidades, que serão avaliadas pela administração municipal.