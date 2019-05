Como tradicionalmente ocorre, a novena em preparação ao evento, é celebrada nos dias que antecedem o evento e, neste ano terá início no sábado. Sacerdotes, alguns de fora da cidade, bem como bispos, são convidados para celebrar em cada noite, com temas relacionados a Maria, Mãe de Jesus. No primeiro dia de novena será inaugurado o piso da cripta da Igreja em construção, que foi viabilizado com doações da comunidade. Obra que iniciou em 2013 e já está bem adiantada.

No domingo, dia das Mães, ocorrerá a primeira romaria do evento. Trata-se da Procissão Luminosa que reúne os fiéis no Monumento da Prece, no Santuário, para seguirem até a cripta, às 18h30. Seguindo a imagem de Nossa Senhora os presentes iluminam o caminho com velas e lanternas, trazendo um ar intimista, levando a reflexão e oração.

A Romaria Motorizada e de Motociclistas sairá da Igreja Matriz às 9h, do dia 19, rumo ao Santuário, distante 7km do centro da cidade. Frotas de empresas, automóveis particulares, caminhões, e centenas de motociclistas buscam as bênçãos da Santa Milagrosa neste dia. Na chegada haverá Missa Campal e gastronomia diversa a partir das 12h.

Em todos os dias do evento, a gastronomia contará com restaurante de comida caseira, churrasco e galeto para as famílias que preferem fazer piquenique no parque, lanches, doces e, o tradicional pastel de massa caseira, que sempre é o mais procurado. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas neste mês, no Santuário, que recebe devotos não só nos dias de romaria.