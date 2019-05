A Universidade de Passo Fundo (UPF) está implementando uma série de ações que visam modernizar e qualificar a estrutura e os serviços prestados à comunidade acadêmica. Quatro projetos estão sendo viabilizados com recursos advindos da otimização realizada pelos gestores das áreas envolvidas, por meio de parceria com empresas e sem aumento do orçamento projetado para 2019. São eles: projeto Wi-Fi; outsourcing de impressão; sistema de monitoramento por câmeras e a revitalização da iluminação externa do Campus I.

O vice-reitor administrativo, professor Dr. Cristiano Cervi, explica que as ações contemplam o projeto da atual gestão, voltado a propor iniciativas inovadoras, que gerem sustentabilidade econômica, e associado à melhoria dos processos e à qualificação dos serviços. "Desafiamos o Comitê de Inovação Administrativa, que reúne os gerentes da área, a pensar novas formas de trabalho, para modernizar a nossa estrutura, sempre tendo como alicerce a sustentabilidade econômico-financeira da Universidade. As melhorias que estão sendo implementadas chegam a R$ 5.6 milhões. Esse trabalho está sendo desenvolvido com recursos advindos da otimização implementada pelos gestores das áreas envolvidas, juntamente com a parceria com empresas", afirma

O projeto Novo Wi-Fi objetiva substituir a infraestrutura de rede Wi-Fi com a implantação de uma nova tecnologia de conexão e o aumento considerável no número de antenas em toda a estrutura multicampi. O projeto também contempla a atualização do equipamento central da rede e dos equipamentos que conectam as unidades ao Datacenter, proporcionando um aumento da velocidade de conexão. "Esse projeto trará à comunidade acadêmica uma efetiva melhoria do sinal da rede Wi-Fi, adequando o serviço às necessidades, contemplando salas de aulas, áreas de convivência e laboratórios, e permitindo, inclusive, que o corpo docente desenvolva as atividades acadêmicas utilizando novos recursos e tecnologias na sala de aula", explica o gerente da Divisão de Tecnologia de Informação, Gilberto Gampert.

O outsourcing de impressão contempla a implantação de um novo sistema de impressão aos estudantes. Serão disponibilizados 22 totens de autoatendimento, localizados nos prédios da estrutura multicampi. Os acadêmicos poderão imprimir os seus trabalhos sem a necessidade de deslocar-se para o Laboratório Central de Informática. De acordo com Gampert, esse projeto vai permitir aos alunos uma maneira de utilizar os serviços de impressão, de uma forma ágil, prática e consciente.

Já o sistema de monitoramento contempla a instalação de câmeras nas áreas de acesso ao campus principal e em todas as áreas internas. Também serão instaladas câmeras de leitura de placas veiculares nos quatro acessos (pórtico principal, acesso secundário, acesso lateral da PRF e acesso em frente ao Hospital Veterinário). O gerente da Divisão de Infraestrutura e Logística, Everton Luis Klein, explica que essa ação é direcionada para a melhoria da segurança de toda a comunidade acadêmica "Atualmente, em fase de execução e implementação, estão em andamento a reforma da central de monitoramento, a construção de redes subterrâneas para passagem de cabeamento, a instalação da rede de fibra óptica e a instalação de servidores e monitores da central.

O sistema de monitoramento vai permitir a identificação de veículos por meio da leitura de placas. A partir desse monitoramento, será possível averiguar se o veículo possui alguma irregularidade perante os órgãos fiscalizadores, permitindo mais segurança da comunidade acadêmica", frisa.

Em relação à revitalização da iluminação externa do campus, ela consiste em realizar a substituição da iluminação externa existente por sistemas em LED, que são considerados eficientes e com inteligência embarcada. "Teremos aumento expressivo na abrangência de área iluminada. Além disso, os sistemas possibilitarão controle de acionamento e dimerização das luminárias LED com vistas à melhor eficiência e sustentabilidade no consumo",complementa Klein.