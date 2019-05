O segundo final de semana da Festa da Colnia de Gramado no RS ser marcado pelo Desfile de Carretas, programado para acontecerno sbado. Sero cerca de 25 carreteiros de dez localidades do interior de Gramado que devem mais uma vez atrair milhares de turistas para a Avenida Borges de Medeiros. As carretas estaro decoradas mostrando a produo das comunidades do interior do municpio. O desfile acontece s 16 horas, saindo da ExpoGramado e percorrendo a extenso da Borges de Medeiros at a rea central da cidade.O desfile ter a participao do Grupo de Danas Alems Miesbach, do coral Nossa Senhora da Pompia, da banda Tannenwald do Grupo de Danas Alems CAIC, do Grupo Origens, do coral Circulo Trentino e das soberanas da Festa da Colnia.