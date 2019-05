A prefeitura de Caxias do Sul protocolou na Cmara de Vereadores um projeto de lei que prev a divulgao da lista de pacientes que aguardam por procedimentos na rede pblica de sade do municpio. Os usurios que esperam por consultas com especialistas, exames de mdia e alta complexidade e cirurgias eletivas podero consultar o andamento de sua demanda diretamente no site da prefeitura.

O secretrio municipal da Sade, Jlio Csar Freitas, ressalta que a administrao municipal est empenhada em acabar com a histrica espera por atendimento especializado, mas reconhece que ainda h muito trabalho a ser feito. Segundo ele, a divulgao da relao dos que aguardam por algum procedimento visa dar mais transparncia ao processo.

"Estamos realizando mutires de consultas, aumentamos a oferta de exames, nomeamos mdicos especialistas, revisamos os contratos com os hospitais. Estamos atuando de forma permanente na reduo das filas. Queremos que o usurio acompanhe este trabalho. Com a divulgao das listas, ele ficar ciente dos procedimentos ofertados e realizados em um determinado perodo", diz.

As listas sero geridas pela secretaria municipal da Sade (SMS) com atualizao mensal. A diretora do departamento de Avaliao, Controle, Regulao e Auditoria (Dacra), Marguit Meneguzzi, explica que cada modalidade de consulta, exame e cirurgia ter uma relao especfica, com a identificao do usurio e a data de solicitao do procedimento.

Jlio Csar Freitas esclarece que a SMS j estava estudando a possibilidade de divulgar a relao de pacientes que aguardam atendimento, respeitando critrios tcnicos e aproveitando a estrutura de dados j disponvel, com algumas adaptaes. Segundo o secretrio, o projeto de lei protocolado pelo Executivo foi elaborado com a participao dos profissionais da rea da Regulao. " uma proposta efetiva e vivel, que realmente dar mais transparncia ao andamento das listas de espera por atendimento. Nossa expectativa pela aprovao do Legislativo", conclui.

A ideia que a lei passe a vigorar 360 dias aps a data de publicao. O tempo necessrio para que sejam feitas as devidas adequaes nos processos de trabalho e nos sistemas de informao do Dacra e tambm no site da prefeitura.