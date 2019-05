A secretaria de Obras trabalhou essa semana em quatro frentes de trabalho, executando melhorias nas estradas municipais das localidades de Forqueta Baixa, Picada Arroio do Meio, Palmas e Morro Gacho. De acordo com o secretrio da pasta, Paulo Heck, esto sendo concludos os mutires de mquinas no Morro Gacho e Forqueta Baixa, com execuo de servios de roadas, limpeza das valas, patrolamento e colocao de material nas vias. Em Palmas, so realizados servios de melhorias na estrada geral. Nas ltimas semanas, a equipe concentrou os servios nas estradas de morros e regies de declives, tendo em vista a aproximao do inverno e perodo de chuvas, que dificulta o trabalho nestes locais. Heck explica que grande parte da equipe trabalha na execuo do Programa Passo Frente na estrada geral de Picada Arroio do Meio, com servios de drenagem pluvial, escavao, aterro, alargamento da via e base para posterior pavimentao asfltica, no trecho de 1,3km. Nos prximos dias os servios seguem nas vias secundrias das localidades, caso as condies climticas ajudem.