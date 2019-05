O prefeito João Alfredo Bertolucci anunciou a redução de 5% para 3% na alíquota de cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) de parques estabelecidos na cidade. A comunicação ocorreu no lançamento da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (Apasg).

Bertolucci destacou aspectos positivos na formação da Apasg em relação a conquistas, desejos e atendimento as necessidades, antevendo que com a associação tudo se transformará, tudo ficará mais fácil "A contrapartida do município é a redução da alíquota de 5% para 3% para as atividades de parques em Gramado", disse, ao entregar uma minuta de projeto de lei para a presidente da associação, Manu da Costa.

Para a obtenção da redução, os parques de diversão, centros de lazer e congêneres devem proporcionar atividades de lazer educacionais, pedagógicas, culturais e ambientais. A alteração do Código Tributário, para reduzir o ISS, depende de autorização legislativa. O atual índice de 5% foi fixado em 2003 e, desde lá, é alvo de queixas dos empreendedores, que consideram o valor da alíquota abusivo.

A Apasg é uma entidade criada com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do turismo da região, gerando mais empregos e crescimento econômico, trocar informações técnicas para a evolução profissional dos parques, unir a categoria e apresentar propostas do segmento ao poder público. O encontro da associação, realizado em um hotel da cidade, reuniu lideranças empresariais e políticas de Gramado e Canela, que também presenciaram a apresentação de um show simbolizando atrativos exibidos ao público dos parques.