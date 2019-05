O 30º Festimalha está envolvido com o Dia das Mães, segunda principal data do ano para o varejo. Além de oferecer malhas autorais para todos os estilos de mães, a maior feira de malha tricot do Brasil também esbanja cultura, lazer e entretenimento, oferecendo um destino capaz de surpreender. No domingo, a promoção 'Ser mãe é ser Top' proporcionará um dia especial para elas.

As mães visitantes do evento ganham um adesivo que lhe dará direito a atividades especialmente preparadas para este dia. O Espaço Cervejaria Traum, no segundo piso do Centro de Eventos, será o QG da ação, onde elas poderão desfrutar de massagem, hair stylist, make up, consultoria de moda, além de uma degustação de chopp cortesia, oferecida pela cervejaria. A ideia é oferecer um dia de transformação e assessoria em produção, seja de cabelo ou maquiagem, seja de moda.

O Festimalha estará aberto durante o final de semana, das 10h às 19h. São 47 malharias locais com milhares de opções em modelagens, texturas e cores, atendendo aos mais variados estilos. São peças que vão do clássico ao arrojado. Além das malhas, a feira oferece, ainda, opções gastronômicas da cultura germânica, cervejas artesanais e acessórios .

Também é possível montar uma programação inesquecível para todo o dia com passeios pelos atrativos turísticos de Nova Petrópolis. O Dia das Mães é uma aposta da Associação Comercial e Industrial de Nova Petrópolis (Acinp) para movimentar e aquecer as vendas neste que é o segundo final de semana da feira.