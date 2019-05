Lideranças de entidades, prefeitos, secretários municipais e demais envolvidos de toda a região se reuniram nesta semana, na Câmara Municipal. O assunto em pauta foi o retorno do trem turístico ao Vale do Taquari. O objetivo é estreitar ainda mais a ligação os municípios de Muçum, Estrela, Colinas, Guaporé, Roca Sales, Dois Lajeados e Vespasiano Corrêa.

Representando a cidade esteve o líder do poder Executivo, Sandro Ranieri Herrmann; e a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Aline Horst. Esteve também o presidente da Associação dos Municípios de Turismo do Vale do Taquari, Rafael Fontana.

No encontro foram tratadas questões como a estruturação do projeto que compreende todo o trecho, de Estrela a Guaporé. Ademais, os representantes municipais assumiram a responsabilidade em questões como a roçada em torno dos trilhos. Inicialmente, o objetivo é que pelo período de 10 dias realize-se alguns passeios, de caráter comemorativo, entre Muçum e Guaporé. Cada viagem comportaria cerca de 450 pessoas, podendo ser realizado duas viagens por dia, totalizando 900 pessoas. Ao final, poderão circular pela região até nove mil pessoas. Caso se concretize, a venda de ingressos será programada e divulgada pelos veículos de comunicação.

Para execução definitiva do projeto e a vinda permanente do trem, diversos ajustes ainda deverão ser feitos. Conforme Herrmann, a parceria entre pode público e privado, assim como entidade, servirá para concretizar um sonho antigo da comunidade regional. "Avançamos nos últimos meses. Efetivar o transporte de passageiros é um tanto complexo. A cada nova reunião, saímos com o sentimento de que o trem no Vale pode ser realidade", sustenta.