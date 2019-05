Dando sequência às comemorações dos 60 anos de Três Coroas, neste final de semana haverá diversas atividades culturais e esportivas. Na sexta-feira, às 20h, o espetáculo teatral Elas voltaram e ainda mais maravilhosas será apresentado no Centro de Cultura Remitto René Haack. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente a R$ 25,00 na CineBox e na Arrepius. No local eles custarão R$ 50,00. No sábado, ocorre a 13ª Trilha Cidade Verde de Jipes, Gaiolas e Quadriciclos. A largada será às 9h, em frente ao Brocker Pneus. Já à noite, às 20h, tem uma partida de futsal entre o Futsal Três Coroas e o 15 de Novembro de Vila Maria, no Ginásio Armando Brusius. O ingresso será um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração canina. Por fim, no domingo, às 20h, será a vez da Orquestra Paranhana se apresentar no Centro de Cultura. O ingresso será um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração canina.