O projeto de lei, de autoria dos vereadores Guto Lopes, André Gutierres, Adão Pretto Filho , Rodrigo Pox e Armando Azambuja, que revoga a cobrança da taxa de iluminação pública de Viamão, foi aprovado por unanimidade nesta semana na Câmara Municipal de Viamão "A criação da Contribuição de Iluminação Pública - CIP é uma derivação da Taxa de Iluminação Pública, imposto já declarado inconstitucional pela Súmula Vinculante 41 do Supremo Tribunal Federal (STF). Em sua decisão, o Tribunal julgou que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Cabe ressaltar que a cobrança é aplicada em nosso município desde meados de 2017, e a execução do serviço não segue o mesmo compasso, tendo retorno ínfimo aos contribuintes. A revogação desta cobrança se justifica pela sua ilegalidade e pelo motivo de defesa do consumidor, que paga e não recebe o serviço como deveria", explica o vereador Guto Lopes.