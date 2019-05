O atendimento peditrico no Pronto-Atendimento Mais Vida completa um ano neste ms. Neste perodo, foram realizadas 3.900 consultas. O espao foi abertoem 2013 sem a rea, inaugurada no ano passado, e contava somente o clnico-geral, sem um mdico pediatra. Segundo a secretria de Sade e Assistncia Social, Clarice da Silva, o nmero de atendimentos expressivo e demonstra a alta demanda da comunidade. "Ali, feito o primeiro atendimento, aquele que precisa ser feito na hora, de urgncia e emergncia. Aps este acolhimento, esta consulta precisa ter continuidade no posto de sade, promovendo o tratamento e a preveno", destaca.

A moradora do Bairro So Jos, Sheila Dbora Carvalho levou a neta Ntali Kerkoff Figueira, de 5 anos, para consultar devido dores de cabea. A pediatra Carla Schwarzbach a examinou e receitou medicao. "A tendncia aumentar a procura com a chegada do clima frio". O atendimento feito nas segundas e quintas-feiras, das 15h s 20h, e nas teras, quartas e sextas-feiras, das 13h s 18h, totalizando mais de 100 horas e R$ 20 mil em investimento mensal.

No Mais Vida, no necessrio fazer o agendamento, pois o foco atender urgncias e emergncias. recomendado a consulta no local quando a criana est com tosse por vrios dias sem febre ou est com febre por mais de 3 dias. Se est com falta de ar, tem reao alrgica sbita ou manchas roxas no corpo. Tambm motivo para procurar o espao se sofreu traumatismos e convulses, tm vmitos ou diarrias sbitas e rouquido, entre outras situaes