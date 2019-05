A prefeitura de São Borja vem adotando ações de desburocratização e de maior liberdade na atividade produtiva, como as que foram anunciadas pelo governo federal, em 30 de abril. A Medida Provisória do presidente Jair Bolsonaro, mandada ao Congresso Nacional e que deve ser votada até setembro, propõe 17 facilitações a empreendedores, mas, em sínteses, diminui a burocracia, institui arquivamento digitalizado de documentos e garante total liberdade, assim como de preço e de dia e horário para produzir. "Estamos tirando o Estado do cangote das pessoas", afirmou o secretário de Desburocratização e Gestão do Ministério da Economia, Paulo Uebel.

Em São Borja, ações de modernização administrativa, desburocratização, simplificação do processo para liberar alvarás e reforma dos Códigos Sanitário e Tributário foram e estão sendo implementadas. Também foi feita a reforma da lei das micros e pequenas empresas. "Racionalização tem sido a palavra de ordem", destaca o prefeito Eduardo Bonotto.

O chefe do Executivo destaca que quaisquer atividades produtivas de geração de emprego e de renda na cidade podem e têm liberdade plena para funcionamento nas 24 horas do dia. Eduardo

Bonotto lembra que isso é possível depois de longas negociações e de aprovação, este ano, de projeto de projeto de lei que mandamos para a Câmara de Vereadores. "Com isso, não pensamos apenas nos futuros free shops, mas nas atividades de modo geral, de profissionais autônomos, em qualquer área", ressalta. "É certamente uma das leis modernas no Estado e no País, sem afetar, é claro os direitos trabalhistas".

O vice-prefeito Roque Feltrin também comemora os avanços. "Felizmente, estamos na vanguarda da modernização administrativa e a desburocratização, em nome de maior prioridades". Ele explica que o Código Sanitário, por exemplo, foi reformulado e agora as exigências no setor somente são aplicadas para atividades ligadas às áreas de saúde e comercialização de alimentos. "Para as demais atividades não precisa, porque a exigência era uma exagero".

Outra medida que a prefeitura de São Borja adota - anunciada agora pelo governo federal na sua MP - é a digitalização de documentos. O argumento é que "é completamente desnecessário guardar calhamaços de papel, anos ao fio, quando tudo pode ser digitalizado, com custos menores e maneira mais prática", lembram Bonotto e Feltrin.