A Câmara de Vereadores realizará duas audiências públicas em prol da causa animal em Santo Ângelo. Hoje, às 9 horas, o Plenário Juarez Lemos sediará uma audiência solicitada pelo vereador Valter Mildner para debater a situação dos animais que circulam com veículos de tração. "Nós não podemos mais suportar os maus tratos. Conheço a realidade dos equinos, e a minha preocupação é com esses animais. Precisamos ouvir todas as partes sobre o assunto, para chegar a um denominador comum", afirmou.

O vice-presidente da Casa Legislativa, Maurício Loureiro, também requereu uma audiência pública, mas para tratar dos pequenos animais. A reunião ocorrerá no dia 16 de maio. A proposta do vereador considera a saúde pública e tem o intuito de debater a criação de mecanismos para efetivar e viabilizar o controle de cães e gatos, castração, recolhimento a promoção de bem estar e prevenção de doenças.

Loureiro recorda ainda que dois projetos de sua autoria, um sobre a circulação de animais e outro sobre a política de bem-estar animal, foram encaminhados como sugestão ao Poder Executivo de Santo Ângelo, e estão sendo analisados pelo prefeito Jacques Barbosa.

De acordo com o vice-presidente, uma das ideias é de que o veículo de tração seja de material compatível com as condições e porte físico do animal, de modo que se observe sua segurança, saúde e as especificações técnicas definidas na lei. A outra proposta prevê, dentre as ações, o recolhimento de animais e destinação dos recolhidos, adoções, identificação eletrônica com microchip, penalidades educação para posse responsável, combate ao crime de maus-tratos e promoção do bem-estar animal.

Além das audiências públicas, o tema de cuidado com os animais foi assunto de um Pedido de Informação do vereador Márcio Antunes. Ele questionou o Poder Executivo se existe de algum convênio do município com clínica veterinária específica para realização de castrações em animais recolhidos. "É visível e crescente a demanda por atendimento para animais em situação de risco e de abandono, sendo o poder público responsável pela causa",afirmou Antunes.