Ocorreu na tera-feirao lanamento oficial da rota turstica Otvio Rocha Vila Colonial, no interior de Flores da Cunha. A cerimnia que contou com a presena do prefeito Ldio Scortegagna, do presidente da Cmara de Vereadores, Samuel de Barros Dias, dos empreendedores, de secretrios municipais ocorreu no Casaro dos Veronese. Durante o evento foi apresentado um resumo dos principais atrativos do distrito florense, alm das novidades que os empreendimentos vo oferecer aos visitantes. O destino colonial tem como principais enfoques a qualidade do atendimento, as experincias enogastronmicas e culturais. O projeto que iniciou em 2017 conta com a consultoria do Sebrae e apoio da prefeitura de Flores da Cunha e Associao dos Amigos de Otvio Rocha.