A prefeitura de Tramandaí começou as obras na rua Salvador Pereira Guimarães. O local está sendo preparado para a colocação do asfalto quente. O material de qualidade é mais resistente que os demais, sendo o mais adequado para suportar o nosso clima e a circulação de veículos. A via será totalmente revitalizada, atendendo os inúmeros pedidos dos moradores do Parque dos Presidentes. A rua Salvador Pereira Guimarães é uma das mais movimentadas da localidade.