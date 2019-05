A recuperação de diversas ruas de Lindolfo Collor está a um passo de virar realidade. O prefeito Wiliam Winck garantiu R$ 3 milhões, junto à Caixa Econômica Federal, para pavimentação e calçamento. Entre as ruas contempladas no pacote de melhorias estão as Rodolfo Behne, Otto Hermann, Sertão Capivara 340, Wiliam Gehm, Estrada Geral 14 Colônias e rotatória da avenida Capivara com a Otto Hermann. "A entrega destas obras de infraestrutura significa mais qualidade de vida para a população, economia aos cofres municipais devido à maior durabilidade do asfalto, além de ser ponto positivo para atração de novas empresas", diz o prefeito, acrescentando que "precisamos do apoio de todos os moradores, pois a liberação dos recursos depende da aprovação da Câmara de Vereadores".

De acordo com Wiliam, outras ruas também estão em estudo. "A pavimentação é fundamental, pois em muitos casos as operações tapa-buraco deixaram de ser solução, sendo necessária uma manutenção por completo", argumenta. Como muitas das vias são estradas de chão, a substituição pelo asfalto trará outros benefício à comunidade, como a redução de poeira no verão e o barro provocado pela chuva, que é constante no inverno. Além disso, não haverá mais necessidade de realizar serviços de ensaibramento e patrolamento nestas ruas.

Embora dependa do aval do Legislativo para a contratação do crédito, a Prefeitura já está habilitada à liberação dos recursos foi dada por Fábiola Costa da Silveira, supervisora da Caixa Federal de Novo Hamburgo, e Roberto Boldan, gerente da Caixa Econômica Federal de Ivoti em reunião com o prefeito e a secretária de Administração e Planejamento, Nicole Pozzebon Lacerda, na semana passada. Segundo Wiliam, a meta é dar início aos trabalhos em junho.

Para o prefeito, diante da situação financeira dos municípios, é compromisso buscar a liberação de recursos para a entrega de serviços à comunidade. "Não podemos ficar parados e só reclamando que não há dinheiro. É meu papel me empenhar para encontrar alternativas visando o pleno desenvolvimento do nosso Município. E dar celeridade às obras de recuperação das vias está entre as nossas prioridades", afirmou.