A prefeitura de Parobé realizou nesta semana o ato de assinatura que oficializa a destinação de uma área de terra à empresa VIP Calçados. O projeto que autorizou a concessão foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares e possibilita que cerca de 150 novos postos de trabalho possam ser criados. Para isso, a empresa deverá investir aproximadamente R$ 3 milhões. Ao lado da presidente do Legislativo, Maria Eliane Nunes, o prefeito Irton Feller fez a entrega da documentação ao administrador da empresa, Cleo Wagner dos Santos. Conforme a mandatária da Casa Legislativa, o poder público precisa unir forças para ampliar ações de desenvolvimento. "Uma semente esta sendo plantada hoje aqui, que com certeza dará muitos frutos. Mesmo em um momento de crise temos empresários que investem e acreditam em nossa comunidade", salientou Maria Eliane. Fundada há 20 anos, a VIP Calçados é hoje uma das principais empresas do setor calçadista no município, fabricando diariamente mais de 30 mil pares de sapatos.