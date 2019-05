Um estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul revelou que a prefeitura de Três Coroas vem reduzindo os gastos com a folha de pagamento desde 2017. Conforme os dados apurados pelo órgão, o ano de 2018 fechou o índice de pessoal em 46,66%, em 2017 ele foi de 49,79%, e 2016 de 50,75. A Constituição Federal delimita o limite máximo de 54%.

No cálculo deste índice são considerados os valores de gastos com pessoal e a receita corrente líquida, dos últimos 12 meses. As informações foram divulgadas recentemente no site da instituição, que tem a competência de examinar o emprego dos dinheiros públicos e aprovar, no todo ou em parte, as contas anualmente apresentadas pelo Poder Executivo.

Conforme o prefeito Orlando Teixeira, a redução de gastos faz parte de sua política de governo. "A redução se deve a um trabalho de valorização de todos os impostos pagos. Pelo menos uma vez por mês reunimos a nossa equipe para discutir a situação. Temos uma equipe financeira muito eficiente e que sempre está atenta. Reduzimos o número de cargos em comissão e Funções Gratificadas e tomamos muito cuidado, comprando só o necessário. Independente da crise e do momento que estamos passando, esse é um zelo que todo gestor deveria ter sempre", falou.

De acordo com ele, o equilíbrio das contas permite que o município invista em saúde, educação, obras, agricultura e em serviços de bem estar para a população. Segundo o prefeito, os resultados estão começando a dar frutos, pois várias obras importantes para o município estão na fase de finalização dos projetos.