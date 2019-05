A secretaria municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Paverama informa que os produtores rurais tm at o dia 30 de maio para fazerem uso do Bnus Agrcola.A solicitao deve ser feito junto a Tesouraria, na prefeitura municipal de Paverama, de segunda a sexta-feira, das 8h s 12h e das 13h30 s 17h. Quem no retirar dentro do prazo estipulado perder o direito a este beneficio. O Bnus Agrcola pode ser utilizado pelo produtor para efetuar pagamento de servios de mquina, disponibilizado pela secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, servios ambientais, realizados pelo Departamento de Meio Ambiente, bem como, ressarcimento de valores investidos para aquisio de insumos. "O Bnus Agrcola uma forma de beneficiar os produtores rurais que cooperam com o progresso do setor primrio do municpio. Os valores do bnus so correspondentes aos servios agrcolas referentes ao ano anterior" enfatiza o secretrio Dalvan de Souza.