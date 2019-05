A 15 edio da Festa Nacional do Chimarro (Fenachim) registrou um pblico visitante de 50 mil pessoas, de 1 a 5 de maio, em Venncio Aires. O evento, que homenageia a bebida smbolo do Rio Grande do Sul, recomea amanhe segue at o domingo, quando acontece o encerramento. De acordo com a presidente da edio deste ano, Cleiva Giovanaz Heck, os dois primeiros dias da festa, com entrada gratuita, bem como as atraes do primeiro fim de semana, foram fundamentais para o sucesso do evento. " lindo ver a nossa comunidade prestigiando a festa e recebendo, com muito carinho e hospitalidade, os milhares de visitantes da regio e de outros municpios do Estado", frisa a presidente.

Conforme Cleiva, a forte chuva registrada na noite de sexta-feira prejudicou algumas estruturas, que foram rapidamente recuperadas para dar continuidade programao da Festa com o Sabor do Rio Grande. "Esperamos tempo bom para o ltimo fim de semana, pois nossa expectativa de um grande pblico, principalmente na noite de sbado, para o segundo show nacional", salienta a presidente.

Organizada pela Associao Festa Nacional do Chimarro (AFenachim), com apoio da prefeitura de Venncio Aires, a Fenachim ter nos dias 9 e 10 de maio entrada franca. J no sbado, quando acontece o show nacional com a dupla Joo Neto & Frederico, o ingresso custa R$ 20,00 (inteiro) na hora, R$ 15,00 (antecipado) e R$ 10,00 at s 14 horas. No domingo, o ingresso ao Parque do Chimarro custa R$ 10,00. "Esperamos um grande pblico na segunda etapa da nossa festa, pois alm dos shows, temos diversas atraes, como o Motocross e o Rodeio Artstico", destaca Cleiva.