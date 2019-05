Em comemorao aoprimeiro ano da Rede de Proteo Mulher em Gramado, a comandante Ndia Gerhard, primeira mulher a comandar um batalho da Brigada Militar no Rio Grande do Sul e idealizadora da Patrulha Maria da Penha no Estado, ministrou,nesta semana, uma palestra para uma plateia formada por 27 alunos-soldados da Brigada Militar, aprovados no ltimo concurso que, em breve, atuaro nas ruas de Gramado e demais cidades da regio.

A violncia contra mulher foi o tema abordado durante o encontro. Na ocasio, Ndia explicou todas as formas de violncia que vo desde a patrimonial, uma forma invisvel de violncia domstica que costuma passar despercebida, at a fsica. Ela tambm enfatizou para os futuros policiais a importncia que deve ser dada ao atender um caso de violncia contra mulheres. "A Brigada no deve ser s represso, mas sim, preveno", disse.

O capito Lemartine Venzo, comandante do policiamento da Brigada Militar de Gramado, destacou que a palestra foi importante para que os novos policiais entendam e tenham sensibilidade ao atender casos envolvendo mulheres vtimas de violncia.

O evento foi organizado pelo Gabinete da primeira-dama de Gramado, Bianca Bertolucci, que coordena a Rede de Proteo Mulher. A iniciativa tem como objetivo buscar estratgias efetivas de preveno e combate violncia, garantindo os direitos das mulheres. "Gostaria de destacar a importncia do trabalho feito pela Rede, que hoje formada por diversos rgos e instituies que cumprem seu papel e fazem com que muitas mulheres possam ser atendidas", afirmou Bianca. A rede deve contar com novas atividades durante esse ano, voltadas proteo.