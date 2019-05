Será no sábado o casamento comunitário em São Borja. Neste ano, 32 casais formalizarão a união civil por meio do união coletiva, evento instituído em lei municipal. A coordenação das atividades a serem desenvolvidas é da secretaria municipal de Desenvolvimento Social.

Hoje, a partir das 18h30, no Restaurante Popular, os noivos recebem presentes e ouvem duas palestras sobre o convívio familiar. As abordagens serão feitas pela Primeira Dama do município, Fernando Dal Forno Bonotto, e pela psicóloga Cristiane Decian.

No sábado, a partir das 11h, os 32 casais de noivos participam de almoço festivo, no Restaurante Popular. Já a partir das 15 horas, no Clube Recreativo Samborjense, acontece a cerimônia do casamento comunitário. Autoridades como o prefeito Eduardo Bonotto, secretários municipais e vereadores, presidente do Legislativo Jefferson Homrich, marcarão presença na solenidade.

A previsão é que a cerimônia se estenda ao longo da tarde, com celebração individual a cada um dos casais. A fanfarra do 2º Regimento de Cavalaria Mecanizada fará a animação musical da festa. Marilene Alves da Cruz, uma das coordenadoras da programação pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, prevê salão lotado no CRS. O secretário da pasta, Pedro Quoos, informa que cada um dos 32 casais têm direito a nove convidados, incluindo quatro testemunhas, com lugares reservados pela organização do evento. Além disso, o público em geral poderá assistir ao casamento.

A lei municipal que instituiu o casamento comunitário em São Borja foi proposta pelo vereador Valério Cassafuz. Inicialmente, a celebração era anual, posteriormente passou a acontecer de dois em dois anos.