Comeou ontem a 22 edio da Feira do Livro do municpio. o terceiro ano consecutivo que a festa cultural ocorre no Bairro Santo Incio. Desde o incio da manh, os estandes estiveram abertos para receber os visitantes.O primeiro dia ainda contou comprogramao artstica e cultural do evento, com mediao de leitura, contao de histrias, apresentaes de teatro, de msica e de dana, sesses de autgrafo e bate-papos com autores e escritores, entre outras atraes.

A solenidade oficial de abertura est programadahoje s 11h. Os estandes funcionaro das 9h s 20h, com diferentes ttulos para todos os gostos e idades. Todos os dias, das 9h s 17h, vai ter contao de histrias no Caminho BiblioSesc e no Espao do Sesi. A Feira do Livro de Esteio termina no sbado.

O patrono desta edio ser o escritor Charles Kiefer. Nascido em Trs de Maio, no Noroeste gacho, Charles professor de Literatura e instrutor de ficinas literrias. Fez mestrado em Literatura Brasileira e doutorado em Teoria da Literatura, pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Publicou mais de 30 ttulos e j recebeu os prmios Jabuti, o Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras, o Monteiro Lobato e o Altamente Recomendvel, ambos da Fundao Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Fez parte de dezenas de antologias brasileiras e tem publicaes em francs e espanhol. Os escritores Huxley Borges e Ktia Konrath tambm estaro entre os homenageados durante o evento.