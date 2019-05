A prefeitura de Esteio já estabeleceu a data para a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Professora Denise Finger Bortolini. A mais nova instituição de ensino da rede pública, localizada atrás do Ginásio Municipal Edgar Piccioni, abrirá suas portas no dia 30 de maio. Na sexta-feira passada, funcionários da obra da escola trabalhavam na instalação de forro em salas de aula e espaços comuns.

Professores e funcionários já foram contratados para atuar na escola da Vila Olímpica, a qual terá turmas de Berçário e Maternal e contará, de início, com 89 crianças de zero a três anos matriculadas, que era o total de demanda por vagas na região de atendimento da instituição. A ideia da secretaria municipal de Educação (SME) é ampliar o número de alunos após o período de inscrições para a Educação Infantil que será aberto em agosto, uma vez que EMEI Denise Bortolini tem capacidade para atender até 120 crianças em turno integral (ou 240 em meio turno). Aliás, a SME atendeu 93,1% das solicitações de vaga feitas em fevereiro deste ano. Restam 42 nomes na lista de espera, na região da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Paulo Freire.

Com a inauguração, a prefeitura soluciona uma construção que estava em andamento desde 2014 e que foi abandonada, em meados de 2016, quando a empresa responsável decretou falência e deixou a obra com 40% do projeto executado. À época, o trabalho era financiado com recursos do Governo Federal. Em 2017, no entanto, a Administração Municipal entrou com um processo através da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs), para encontrar alternativas para dar sequência à construção. A conclusão foi feita com recursos próprios da prefeitura esteiense.