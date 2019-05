É bastante comum que, diante de dores de cabeça ou desconfortos musculares, a primeira atitude seja tomar um analgésico, daqueles medicamentos que nem precisa de receita para comprar na farmácia mais próxima. Mas, um gesto simples para se livrar de algo que incomoda pode esconder o perigo da automedicação e do uso desmedido de remédios. É para conscientizar sobre isso que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove nesta terça-feira, a primeira Campanha Municipal de Conscientização ao uso racional de medicamentos.

A população será recebida na Praça Punta Del Leste, no Centro, das 10h às 16h, em atividades que ocorrerão em parceria com a Universidade Feevale. A ideia é promover o aconselhamento farmacêutico junto a realização de exames, como explica a coordenadora de Assistência Farmacêutica da SMS, Simone Picolli Gotardo.

Além das orientações sobre o uso de remédios, diz ela, haverá distribuição de repelentes, especialmente para as gestantes e pessoas que vivem próximas a áreas ribeirinhas e aferição da pressão arterial e hemoglicotestes. "É importante que a comunidade entenda e repasse a conscientização sobre o perigo do uso de medicamentos não prescritos por profissionais e o quanto é fundamental seguir a prescrição, quando esta for dada", comenta Simone.

Entre as orientações que serão repassadas, a coordenadora ainda destaca as dicas de como guardar medicamentos de maneira segura, interações entre remédios e alimentos e ainda sobre o descarte correto de medicamentos não utilizados. "Inclusive, quem tiver em casa medicamentos que não serão mais usados, ou vencidos, pode nos levar, para o descarte correto", acrescenta Simone.