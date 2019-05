Ocorre hoje,s 19h, mais uma audincia pblica que trata das alteraes do Plano Diretor, do Cdigo de Obras e do Parcelamento do Solo. A comunidade aguardada junto Cmara de Vereadores, na avenida Presidente Lucena, 3565. Esta ser a terceira audincia a ser realizada visando debater as sugestes apresentadas pela comunidade para serem submetidas aprovao na mesma noite. As demandas esto sendo apresentadas, item a item, pelo arquiteto Renato Arruda Fraga, do departamento de Planejamento Urbano da secretaria de Obras Pblicas, aps a reviso dos membros do Conselho Municipal do Plano Diretor e Urbanismo