A pista de skate, que faz parte da segunda etapa da revitalização da beira-mar, começa a ganhar forma. A estrutura no formato street terá 360 metros quadrados e seu prazo de conclusão é de 90 dias, se as condições climáticas favorecerem. A pista de skate é uma das obras mais aguardadas desta etapa devido ao grande número de praticantes do esporte em Tramandaí e no litoral. Segundo a Confederação Brasileira de Skate, a modalidade Street é a que possui mais adeptos no País. Cerca de 95% dos praticantes do esporte adotaram o street como modalidade. A obra completa conta com calçadão em pedra portuguesa, ciclofaixa, quadras poliesportivas, rampas de acesso ao mar, academia ao ar livre, pista de patinação, 17 quiosques, banheiros, iluminação moderna e passeio ampliado com 2,5 metros de largura rente ao mar. A obra se estende entre a avenida 12 de abril e a avenida Atlântica. A previsão é de conclusão total no final deste ano.