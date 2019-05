Ocorre no sbado o Pedal do Dia do Vinho em Flores da Cunha, uma realizao da secretaria de Turismo, Indstria, Comrcio e Servios, e que tambm faz parte das comemoraes dos 95 anos de emancipao poltica do municpio. A concentrao acontece na Praa da Bandeira a partir das 8h30mim, e a sada dos participantes para o trajeto de 17 Km s 9h. Os ciclistas vo percorrer ruas do centro, passando por diversas cantinas do interior, e encerrando o passeio no Mirante Gelain, um dos pontos tursticos mais visitados da terra do galo, onde ser disponibilizado suco de uva e gua. Podem participar crianas e adultos, com os devidos equipamentos de segurana, sendo que os ciclistas podem se juntar ao grupo no decorrer do trajeto. Ao longo do percurso os participantes vo ter acompanhamento de equipes de segurana e um carro de apoio. As inscries so gratuitas. Se chover, o passeio ser cancelado.