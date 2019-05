A rede de atendimento aos imigrantes de Canoas realizou na semana passada uma capacitação para avaliar e projetar os trabalhos futuros na cidade, com o objetivo de realizar uma troca de experiências e qualificar o atendimento aos venezuelanos refugiados.

Um mês após o término do convênio com o governo federal para a execução do programa de Interiorização de Refugiados, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), responsável pela coordenação das atividades no município, reuniu, na Casa das Artes Villa Mimosa, diferentes agentes envolvidos no atendimento e acolhimento dos venezuelanos em Canoas, tanto durante o período do programa ainda nos Centros Temporários de Acolhimento (CTAs), quanto nas suas atuais residências, locadas com recursos próprios. Desde setembro de 2018, 309 venezuelanos migraram do seu país para iniciar uma nova vida em Canoas.

A capacitação contou com a presença de agentes de saúde das Unidades Básicas de Canoas, representantes da secretaria municipal da Educação (SME), da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Participação Social (SMDHPS), do Projeto Acolhimento Lilás da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), da Defensoria Pública da União e da Polícia Federal, além de assistentes sociais e demais servidores da SMDS que trabalharam da rede desde o início do programa.

"Nós agora mudamos o fluxo de atendimento. Antes, nós atendíamos todos juntos nos CTAs. Hoje, vamos até as suas residências acompanhar o processo de adaptação dos refugiados", destaca a secretária do Desenvolvimento Social, Luísa Camargo.