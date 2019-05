A prefeitura municipal informa que foram reabertas as inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida, no Faixa 2. Com as novas regras estabelecidas pelo programa, os apartamentos de R$145 mil tiveram uma redução de valores e estão custando em torno de R$130 mil.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Jéssica Dalcin Andrioli, é uma oportunidade única na qual é possível adquirir sua casa própria a juros baixíssimos (5,5% ao ano) com toda a estrutura necessária e a qualidade reconhecida da construtora parceira desta obra. Jéssica reforça que, esta pode ser a última oportunidade de aquisição do imóvel nestas condições, uma vez que o Bela Morada está aprovado e a continuidade do Programa Minha Casa Minha Vida está ameaçada.

Os interessados devem realizar sua inscrição na secretaria municipal de Assistência Social e Habitação, localizada na rua Ampélio Carlotto, nº 74, sala 01, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, acompanhados dos documentos necessários (a relação completa está no site: bit.ly/2H56cDB). Além disso, ressaltamos que os candidatos devem ter a renda bruta no valor de R$ 1.8 mil até R$ 4 mil e residir no município.

Os apartamentos contemplam dois dormitórios, cozinha, sala de estar e jantar integrados, sacada, banheiro, medidor individual de água e gás, excelente orientação solar e esquadrias em alumínio, totalizando uma área de 58m² e uma vaga de garagem. Já, o edifício tem elevador, salão de festas, play-ground, porteiro eletrônico, iluminação por sensor de presença e fachadas contemporâneas.