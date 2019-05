O municpio de Estrela, atravs da secretaria municipal de Educao, tornou pblico editais para inscrio para os cargos de professor de Braile e Monitor da Educao, visando cadastro de reserva de profissionais para o corrente ano letivo de 2019. Para a vaga do professor de braile, jornada semanal de 25 horas e salrio mensal de R$ 2.078,15, com exigncia de nvel superior em licenciatura especfica. Para o cargo de monitor, jornada de 30 horas semanais e remunerao mensal de R$ 1.190,59, com exigncia de Ensino Mdio concludo. A seleo para o cargo compreender a anlise de currculo e demais documentaes solicitadas, descritas nos editais publicados na pgina do municpio na internet. As inscries sero presenciais, e devem ser feitas diretamente pelos candidatos ou por procurao autenticada em cartrio, acompanhada de cpia do documento de identidade do procurador. Tambm devem ser apresentados os demais documentos indispensveis inscrio do candidato, acompanhados dos originais ou autenticados.