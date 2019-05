Representantes da secretaria municipal de Educação e da Univeridade Federal do Pampa (Unipampa) definiram a realização da 1ª Gincana Educacional do Meio Ambiente, sendo esta uma das ações propostas pelo Programa "Reciclando o dia a dia - Promovendo a Cidadania" iniciado em 2018. A Gincana está marcada para 4 de junho, em todas as escolas da rede municipal. O evento está dentro da Semana do Meio Ambiente/2019, esta organizada pela secretaria do Meio Ambiente que ocorre 1º a 5 do próximo mês no Parque Esportivo General Vargas.

Uma das finalidades da iniciativa é "contribuir para a formação cidadã responsável dos alunos da rede municipal", destaca o secretário de Educação, João Carlos Reolon. Durante o mês de maio, os alunos desenvolverão as tarefas propostas pela gincana. Serão ações como confecção de roupas a partir de materiais recicláveis, também integram o rol de tarefas estimular o desafio cidadão, e

ideias de reciclagem de materiais. Ainda são propostas tarefas de cunho social, incentivo à arte em todas as suas possibilidades.

Também haverá elaboração de projetos para publicação em obra alusiva à atividade. A intenção é fomentar a aprendizagem e a conscientização dos estudantes por meio de pesquisas e atividades pedagógicas. "O objetivo é que os alunos possam aprender, construir e disseminar conhecimentos sobre a classificação e descarte de resíduos que são gerados diariamente nas residências", ressaltam os coordenadores da gincana. Em cinco de junho, haverá a entrega das premiações às equipes campeãs de cada escola.