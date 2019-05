O municpio de Taquara, localizado na Regio do Vale do Paranhana, recebe a partir de amanh at o dia 12 de maio a Feira Literria de Taquara, no Parque do Trabalhador. Neste ano, o patrono escolhido o jornalista e escritor porto-alegrense Caio Riter. Com o mote "Cultura une pessoas", a iniciativa tem o objetivo de fomentar a incluso social e contemplar a cultura popular brasileira por meio de autores e artistas regionais. O escritor Luiz Antonio de Assis Brasil ser homenageado durante o evento e a expectativa de pblico de 10 mil visitantes durante os cinco dias de programao.

Tradio da cidade, as feiras do livro de Taquara acontecem h muitos anos e so realizadas ao ar livre. Em 1979, por exemplo, a comunidade contou com a participao especial do poeta e escritor Mrio Quintana, que, na oportunidade, autografou o seu recm-lanado livro "P de Pilo". A partir de 2006, o evento passou para o formato anual, trazendo diversas apresentaes de teatro, shows de msica e dana, alm de bate-papo com escritores e alunos sobre suas obras, que foram trabalhadas em sala de aula durante o ano letivo.

Aps um hiato de dois anos, a Feira Literria de Taquara retornou no ano passado, trazendo novidades para o pblico infantil, com a instalao de espao para a atividade Hora do Conto, alm das apresentaes artsticas e oficinas literrias. Para o secretrio municipal de Educao e Cultura de Taquara, professor Edmar de Holanda, a iniciativa faz um resgate da cultura popular brasileira, alm de exaltar a miscigenao dos povos e unir a comunidade do Vale do Paranhana. "A Feira Literria de Taquara existe h muito tempo, mas este ano ela tem um novo desenho. Estamos trabalhando muito para que a Feira seja um sucesso e que todos vejam que Taquara contribui muito para o desenvolvimento social e cultural do Rio Grande do Sul, por meio de seus escritores e artistas locais", ressalta Holanda.

A abertura oficial da Feira ser no dia 8 de maio, s 19h, no palco principal, com a presena de autoridades locais, imprensa e convidados.